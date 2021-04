Lagarto gigante invade supermercado e escala prateleiras; veja vídeo

Lagarto-monitor-de-água) | Foto: Divulgação

Os fregueses de um supermercado tailandês foram surpreendidos ao se depararem com um após um lagarto gigante (lagarto-monitor-de-água) escalando as prateleiras do estabelecimento a procura de alimento.

O gigante réptil virou uma grande atração depois de ser arrastado de um canal próximo ao local, e aproveitando a situação, decidiu desfrutar do momento para procurar algum "petisco" para matar a fome.

De acordo com um dos clientes que estava na loja durante a gravação, as pessoas ficaram assustadas e temeram a presença do réptil, que aparentava estar zangado e poderia ser perigoso.

Os funcionários, juntamente com os clientes, esconderam-se enquanto o lagarto "fazia a festa" nas prateleiras. Posteriormente, capturadores chegaram ao local para acabar como o "lanche" do feroz animal.

Veja o vídeo:

