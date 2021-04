Mulher tenta desentupir banheiro e encontra cobra píton; vídeo

A moradora da casa tentava desentupir o ralo do banheiro | Foto: Divulgação

Na Austrália, uma mulher teve uma surpresa muito desagradável no banheiro de sua casa, na cidade de Queensland, costa Leste do país. Ela, simplesmente, encontrou uma cobra píton, no local.

De acordo com o Canal Fox News, a moradora da casa tentava desentupir o ralo do banheiro, que estava inundado. Ao avistaR o que chamou de “olhos suspeitos”, no ralo do cômodo, acionou uma equipe de resgate animal, conhecida como “ Snake Catchers Brisbane & Gold Coast”.

Mais tarde, os integrantes da equipe comentaram o caso em sua página oficial, no Facebook. Ainda na rede social, um vídeo mostra uma serpente de 2 metros, sendo retirada pelos profissionais.

Um deles comenta: “Não é o que eu esperava”, após perceberem do que se tratava e o tamanho do animal.

Reduto das cobras

A Austrália possuí inúmeras espécies de cobras e abriga mais de 140 do tipo terrestres e 32 espécies das marinhas. De acordo com o Departamento de Planejamento, Indústria e Meio Ambiente de New South Wales.

Veja o momento em que a Píton de 2 metros é resgatada:

| Autor: Divulgação

