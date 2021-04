Urso é expulso por cães após invadir casa na Califórnia

Animal tomou um gole da fonte principal do quintal antes de entrar na cozinha e inspecionar os outros cômodos da casa | Foto: Deedee Muller/Youtube

Um urso enorme invadiu uma casa nas colinas de Pasadena, na Califórnia, Estados Unidos, e foi expulso do local por dois cachorros pequenos da raça terrier. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança da casa.



O urso entrou no imóvel e tomou um gole da fonte principal do quintal antes de entrar na cozinha e inspecionar os outros cômodos da casa. Ao verem o intruso na cozinha do imóvel, dois minúsculos cães da raça terrier começaram a latir furiosamente e a perseguir o animal.

Assustado com o barulho estridente dos latidos, o urso fugiu correndo em direção ao quintal. Ele ainda parou e olhou incrédulo para os coiotes em miniatura, mas decidiu ir embora em direção a um ambiente mais silencioso.

No ano passado, Regina Keller, moradora de Fort Valley, no estado da Virginia (EUA), foi surpreendida ao se deparar com um urso gigante em seu quintal. Ela encontrou o animal "tirando um cochilo" na piscina infantil dos seus netos.

"Ele caminhou pelo quintal, foi até a piscina e colocou a pata na água. Depois, se inclinou e se deitou. Parecia muito contente e refrescado”, contou Keller à CNN Internacional. A norte-americana, que reside há 12 anos na mesma casa localizada perto da região da Floresta Nacional George Washington, disse que estava regando seu jardim quando se deparou com o urso.

“Foi legal ver aquilo e ótimo que eu tinha a minha câmera comigo para capturar o momento”, afirmou Keller, que não perdeu tempo e registrou o momento que acabou fazendo sucesso na internet.

Regina Keller não se intimidou com o urso gigante e ficou o observando por cerca de uma hora, tempo que o animal ficou relaxando na piscina. Ele deixou o local após ouvir barulhos dos cachorros de estimação dos netos de Keller.

Na entrevista à CNN, Keller ainda afirmou estar acostumada a ver animais exóticos em seu quintal, como veados, raposas, esquilos e outros. Mas esse, foi o mais surpreendente de todos.





* Com informações da Folha de S. Paulo





Leia Mais:





Mulher tenta desentupir banheiro e encontra cobra píton; vídeo

Macaco bugio-preto é flagrado em telhados de área urbana do Brasil