Na Flórida, homem encontra crocodilo de três metros debaixo do carro

Após a chegada dos policiais, o bicho foi imobilizado e foi encaminhado para uma fazenda de crocodilos. | Foto: Reprodução





Um morador de Tampa, na Flórida, Estados Unidos encontrou um crocodilo de aproximadamente 3 metros na parte inferior de seu veículo. Surpreso com a aparição inesperada do réptil, o homem acionou os policiais para fazer a retirada do animal.

Apesar de não ser incomum a aparição de crocodilos e jacarés na região da Flórida, o caso não deixa de surpreender os moradores, visto que ninguém espera encontrar um crocodilo debaixo de seu carro.

Após a chegada dos policiais, o bicho foi imobilizado e foi encaminhado para uma fazenda de crocodilos.

Veja o momento do resgate:





Leia mais:

Crocodilo gigante abate tartaruga sem piedade em alto mar; veja vídeo

Mulher tenta desentupir banheiro e encontra cobra píton; veja o vídeo