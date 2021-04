Cobra altamente venenosa é resgatada de aspirador de pó

Réptil é nativo da Austrália e é uma das cobras mais comumente encontradas no país. | Foto: Divulgação

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, estava limpando a casa com o auxílio de aspirador de pó quando "sugou" uma cobra altamente venenosa. O caso aconteceu na Sunshine Coast, na Austrália. As informações são do jornal Mirror.

A cobra negra de barriga vermelha ficou presa dentro do aparelho doméstico. Uma equipe de resgate (Australian Snake Catchers) foi acionada para fazer o resgate do animal.

O réptil foi retirado em segurança de dentro do aspirador e solto em uma área de natureza.

“Sempre há perigos em lidar com cobras, mas esta cobra em particular é altamente venenosa. Você deve ser um profissional treinado e licenciado para fazer este trabalho legalmente na Austrália", pontuou o porta-voz da empresa de resgate, Brendan West.

“A cobra pode ter sido ferida, morta ou gravemente presa, felizmente pudemos simplesmente abrir o aspirador desta vez e colocá-lo em nossa bolsa para realocação", acrescentou.

A cobra resgatada é nativa da Austrália e é uma das cobras mais comumente encontradas no país.





