Gato corajoso desafia serpente mortal à beira de estrada; veja vídeo

Um gato foi flagrado à beira de uma estrada australiana, enquanto golpeava uma cobra-marrom-oriental, uma das serpentes mais mortais do planeta. O clipe foi compartilhado nas redes sociais por uma testemunha do episódio.

Mesmo diante dos contra-ataques do réptil, o felino insiste. O que deixou internautas de cabelos em pé nos comentários.

"Já tive dois gatos fazendo isso antes e eles saíram em segundo lugar. Meu Deus, por que filmar isso e deixar o gato morrer?"





Ela conta que estava de carro com amigos no local. Para que ninguém corresse perigo, eles ligaram o motor do veículo o que afugentou o bicho mais bringuento: o gato!

De acordo com o tabloide Daily Mail, gatos têm duas vezes mais chances de sobreviver à picada de uma cobra-marrom-oriental do que um cachorro.

