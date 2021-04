Tubarão nada por cima de arraia gigante; veja o vídeo impressionante

Momento em que um tubarão, nadando pouco acima de uma arraia – manta. /Foto: Divulgação. | Foto: Divulgação

A natureza nos surpreende com suas peculiaridades. Para quem gosta da vida marinha, um vídeo curioso foi postado, nesta semana, no Twitter e mostra o momento em que um tubarão, nadando pouco acima de uma arraia – manta, no limite da lâmina d’água.

O fato aconteceu em Trinidad, uma das maiores ilhas da República de Trinidad e Tobago e ganhou muita repercussão pelas redes sociais. A arraia parece não se incomodar com a presença do tubarão, no vídeo. Vale ressaltar, que ela é bem maior que ele.

Arraias “do bem”

Não possuindo espinhos, as arraias-manta são consideradas animais pacíficos. Na ilha de Trinidad, as águas são consideradas tropicais e são promovidos os chamados “encontros com as jamantas”, momento em que mergulhadores nadam junto com as arraias, que são atraídas por luzes. O local também apresenta plâncton em abundancia, atraindo dezenas delas.

Veja vídeo que circulou nas redes sociais:

| Autor:





Leia mais:

Veja o peixe-jacaré, espécie que existe há mais de 100 milhões de anos

Vídeo: tratador de cobras quase tem olho arrancado por píton

Serpente gigante assusta banhistas em praia: confira o vídeo