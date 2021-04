Cachorro salva vida de dono que dormia durante incêndio; confira

O cachorro não parou de latir até que o dono percebesse o que estava acontecendo. | Foto: Reprodução

Um cachorro foi considerado um herói, após salvar a vida de seu dono de um incêndio que acontecia em sua residência, Em Sulphur Springs, no Texas (EUA). O dono, Fernando Montes de Oca, estava dormindo profundamente quando ouviu o latido aflito e incessante do seu bull terrier Rocky. O cão estava alertando para que Oca acordasse e saísse da casa em chamas.



O americano relata que Rocky não parou de latir até que ele se levantasse e percebesse o que estava acontecendo. Fernando estava no quarto e quando saiu, as chamas já estavam espalhadas pela casa e praticamente impedindo a saída do local.

“Eu caí no sono. A primeira coisa que lembro é de escutar meu cachorro latindo, latindo, latindo. De repente, uma janela estourou. Eu pensei: ‘O que está acontecendo?’. Pensei que fosse um pesadelo ou algo assim. Quando acordei vi todas as chamas no teto vindo pela porta e pela janela”, conta Oca ao canal Fox.

Ao tentar sair do quarto, o homem ainda queimou a mão direita na maçaneta e precisou atravessar o fogo para poder conseguir sair da residência.

Em perícia realizada pelos bombeiros da cidade, foi indicado que o incêndio iniciou em uma extensão elétrica sobrecarregada. Apesar do prejuízo financeiro, Fernando está agradecido ao seu cachorro Rocky por ter salvado a sua vida.

O cão ainda teve que ficar alguns dias internados por ter inalado muita fumaça, mas já está passando bem.

Com informações do Meio Norte

