Após chuvas intensas, sucuri é encontrada na Cidade Nova; veja o vídeo

No flagra, a sucuri estava passando por uma calçada perto de um terreno com algumas árvores e estava se encaminhando para o local | Foto: Reprodução

MANAUS - E mais um caso de animal peçonhento ocorreu em Manaus, na manhã desta segunda-feira (19). Uma cobra, aparentemente uma sucuri, foi encontrada no conjunto João Paulo II, Cidade Nova, Zona Norte da capital.



A cobra foi encontrada durante as fortes chuvas que caíram sobre a capital, nesta manhã. No flagra, a sucuri estava passando por uma calçada perto de um terreno com algumas árvores e estava se encaminhando para o local.

O vídeo foi divulgado na página "Manaus Memes" do Instagram e os comentários brincaram sobre a situação, remetendo às participantes do BBB21, Karol Conká e Viih Tube, que são consideradas falsas pelo público.

"A Karol Conká tá aqui de novo?! Meu Deus!", disse um internauta.

"Viih Tube tá em manaus?", disse outro comentário.

Outra internauta relembra que está sendo frequente casos de cobras em Manaus nas últimas semanas e afirma "Mais um dia normal em Manaus, povo".

Conheça a Sucuri

Também conhecida como Anaconda, a sucuri é considerada a maior cobra do Brasil, medindo de 3 a 4 metros de comprimento, ou podendo chegar até 8 metros. Ela é considerada um animal semiaquático, cujo habitat abrange tanto a água de rios e a parte terrestre. No entanto, pode ser encontrada em locais alagados e pântanos.

Costuma comer peixes, aves aquáticas, jacarés e capivaras. No entanto, existem alguns relatos de que essa espécie predam animais domésticos, como cabras.

Confira o vídeo:





Leia mais:

Pedestres encontraram jiboia ao atravessar passarela; veja

Amazonas registra 826 casos de acidentes com animais peçonhentos