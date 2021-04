Caçador é morto por manada de elefantes na África do Sul

Os homens estavam caçando rinocerontes e tentavam surgir dos guardas, quando foram surpreendidos pelos elefantes. | Foto: Reprodução

Um caçador ilegal morreu pisoteado por elefantes em um parque da África do Sul, no último sábado (17).



De acordo com o assessor do SanPark, Isaac Phaahla, os guardas do local observaram alguns suspeitos durante uma patrulha e iniciaram uma perseguição. “A pessoa morta e seus cúmplices fugiam dos guardas florestais quando encontraram uma manada de elefantes em época de reprodução”, informou.

Durante a fuga, os caçadores “deixaram cair um machado e uma mochila com mantimentos”, acrescentou.

Isaac acredita que os indivíduos provavelmente estavam caçando rinocerontes no parque natural protegido, quando ao fugir, encontraram a manada de elefantes que acabou "atropelando" o homem.

Elefantes na África

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, existem cerca de 415.000 elefantes no continente africano. Apesar da proibição internacional do comércio de marfim, dezenas de milhares de elefantes ainda são mortos a cada ano devido às suas presas.

O Kruger Park é um dos principais destinos de safári na África do Sul e uma das maiores reservas de caça do continente, famosa por elefantes, leões, rinocerontes, tigres e búfalos.



A patrulha conseguiu deter um dos caçadores, e encontrou outro gravemente ferido – ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um terceiro conseguiu escapar.



O administrador do parque, Gareth Coleman, disse em nota que lamenta a morte do caçador, que não teve sua identidade revelada. Segundo ele, as equipes continuam buscando pelo terceiro caçador e pediu apoio da comunidade para a sua identificação.



O combate à caça ilegal é responsabilidade de todos nós, disse Coleman. "Ela ameaça vidas, destrói famílias e exige recursos de combate ao crime que poderiam ser usados para a criação de empregos."

