Fazendeira desaparecida é encontrada dentro de cobra píton; veja

Indonésia - A fazendeira Wa Tiba, de 54 anos, foi dada como desaparecida na ilha de Muna, Indonésia. O que muitos não imaginavam era encontrar o corpo da fazendeira dentro de uma cobra píton na última sexta-feira (16).

Segundo informações do The Washington Post, a mulher foi até sua plantação de milho, que fica a cerca de 800 metros da sua residência na noite de quinta-feira passada (15). A fazendeira se preocupava com javalis que estavam invadindo a plantação.

Cerca de 100 pessoas da aldeia de Persiapan Lawela se dividiram para procurar a fazendeira e no decorrer da busca, encontraram uma cobra píton inchada, parecendo ter consumido algo grande. Animal tinha aproximadamente sete metros de comprimento e apresentava dificuldades para se locomover.

Os moradores mataram a cobra e ao abri-la, se depararam com o copo de Tiba com a mesma roupa que havia saído no dia anterior em que foi dada como desaparecida.

