Vídeo incrível: ciclista foge de ataque de urso em montanha nos EUA

O episódio ocorreu há cerca de um ano, mas o vídeo só foi publicado nas redes sociais nesta semana | Foto: Reprodução

Em um vídeo publicao recentemente, mostra uma verdadeira corrida pela vida. Um ciclista foi perseguido por um grande urso negro, vivendo momentos de tensão nas montanhas. O caso aconteceu a cidade de Whitefish, em Montana, nos Estados Unidos.

O homem teve que pedalar com muita velocidade para escapar do ataque do animal. Em alguns trechos do vídeo é possível ver que o urso corta partes do caminho para se aproximar do ciclista.

O episódio ocorreu há cerca de um ano, mas o vídeo só foi publicado nas redes sociais nesta semana para surpresa de muitos.

Veja o momento de tensão vivido pelo esportista:

*UOL

