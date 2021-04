Veja vídeo: mulher encontra cobra em prateleira de supermercado

A serpente estava na prateleira dos potes de feijão e assustou a consumidora. | Foto: Reprodução

Uma mulher levou um susto ao fazer compras em um supermercado e se deparar com uma serpente ao se direcionar a prateleira de portes de feijão. O incidente aconteceu na Carolina do Norte, Estados Unidos, no último dia 19 de abril.

A americana relatou à CNN que acreditou ser uma gravação de pegadinha para televisão e achou que fosse uma brincadeira. "Achei que fosse um brinquedo de criança. Então, eu pensei, ‘Oh meu Deus, alguém está me pregando uma peça. Onde está a câmera?", contou.

A mulher se deu conta de que não era uma serpente falsa, quando o animal colocou a língua para fora. Ela gravou um vídeo do réptil e alertou os funcionários do local, que capturaram a cobra e devolveram ao seu habitat natural, a natureza.

Autoridades em animais da cidade, identificaram a cobra que se tratava ser da espécie cobras-rato. De acordo com especialistas, essas cobras são inofensivas, não possuem veneno e, devido ao período de hibernação, estão à procura de pequenos roedores e companheiros para procriar.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Vídeo: homem compra alface e ganha cobra venenosa de brinde

Cobra altamente venenosa é resgatada de aspirador de pó