Garoto compra peixe na web, mas recebe crocodilo siamês; veja caso

Um garotinho chinês usou a internet para fazer uma compra. Até aí tudo certo, a não ser porque o pedido inusitado não chegou da forma desejada. Ele recebeu algo estranho e raro, já que o pedido chegou completamente errado do que teria solicitado.

Ele pediu um peixe, mas recebeu um filhote de crocodilo criticamente ameaçado de extinção. A entrega foi registrada na cidade de Dezhou, no noroeste da China.

A caixa com o réptil foi aberta pelo pai da criança, que se deparou com um jovem crocodilo-siamês, de aproximadamente meio metro de comprimento e altamente agressivo. Após o encontro inesperado, o morador selou o pacote novamente e o levou até a polícia local, onde buscou ajuda para lidar com a situação inusitada.

Os crocodilos-siameses estão classificados como "criticamente em perigo" na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

A ZTO Express, empresa responsável pelo envio do réptil, empresa de logística que fornece serviços de transporte e entrega, informou que não permite entregas com animais vivos. Mesmo assim, caso a ocorrência seja confirmada pelas autoridades, a unidade da empresa que recolheu o pacote deve ser penalizada, afirmou o jornal digital The Paper.





