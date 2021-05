Vídeo: urso feroz é expulso de casa por cachorrinhos valentes

| Foto:

O que você faria se, ao chegar em casa, encontrasse um enorme urso bravo a rondar os cômodos de sua morada ? Seria um susto e tanto, não é? Não foi o que aconteceu em uma casa nas colinas de Pasadena, no Estado da Califórnia, Estados Unidos.



Quando o animal entrou na casa e se pôs a espreitar o lugar, cachorros pequenos da raça Terrier, sem nenhum medo, o colocaram para correr. O momento foi flagrado pelas câmeras de segurança do local e compartilhada nas redes sociais.

Pelas inagens é possível reparar na tranquilidade do animal ao entrar no imóvel. A princípio, ele se refresca tomando água no quintal e em seguida, entra na cozinha e começa a percorrer outros cômodos da casa.

Leia também: Urso branco' e 'Leão' são presos por roubar e clonar veículos no AM

Em um determindo momento, ele é surpreendido por dois minúsculos cachorros que começam a latir e a perseguir o animal. O urso se assusta com o barulho e sai correndo.

A dona da casa, Regina Miller, brincou em um post no Facebook. “Graças a Deus temos esses dois cães ferozes nos protegendo”, agradeceu. “O urso tinha medo de nossos cães. Ele até fez xixi nos degraus enquanto estava fugindo".

Os cães são mesmo sempre os melhores amigos do homem. Sempre a postos para nos defender.

Veja o vídeo:

| Autor:





Leia mais:

Fazendeira desaparecida é encontrada dentro de cobra piton