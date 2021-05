Leão em jaula quase arranca braço de homem; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Muitas vezes humanos se arriscam ao provocar ou tentar fazer fotos com animais selvagens. Alguns casos, a "brincadeira" acaba em tragédia. Na internet é fácil encontrar vários vídeos com esses registros.

Um registro feito em um zoológico mostra um homem sendo atacado pelo leão, após provocar o animal. Nas imagens é possível ver como o animal fica incomodado com a presença do homem, em pouco tempo, num bote certeiro, o leão agarra o braço dele.

VEJA O VÍDEO





Turistas flagram leão atacando matilha de cães selvagens





Um grupo de turistas flagrou o momento em que um leão ataca uma matilha de cães selvagens em um safári na África do Sul. O vídeo publicado em março deste ano, viralizou na internet ao mostrar as cenas impressionantes.

O jovem de 22 anos que fez as imagens, Jared Wolf, conta que fez o passeio para ver uma matilha de cães selvagens, seu animal favorito no Lion Sands Game Reserve, uma das maiores reservas de safári da África do Sul. O grupo só não contava com a chegada do “rei da selva”, um leão macho, que acompanhado de mais três, atacou a matilha.

"Nosso dia começou com entusiasmo e pura alegria, mas terminou com sofrimento e muitas lágrimas”, conta o jovem. “Do nada, um leão macho agressivo invadiu a cena e, infelizmente, agarrou dois filhotes de cachorro selvagem”, disse. Assista:

