Tubarões utilizam campo magnético da terra como GPS, diz pesquisa

Assim como as tartarugas marinhas, os tubarões também dependem do campo magnético da Terra para se guiarem | Foto: Reprodução

FLÓRIDA — A influência do campo eletromagnético da terra no comportamento dos tubarões já foi reconhecida em diversas pesquisas realizadas nos últimos 50 anos. Entretanto, até o momento, ainda não tinha sido possível comprovar que a espécie utiliza esses campos para navegar pelos mares.



No entanto agora foi comprovado que assim como as tartarugas marinhas, os tubarões também dependem do campo magnético da Terra para se guiarem no mar em viagens de longa distância. É o que aponta pesquisa publicada nesta quinta-feira na revista científica Current Biology.

O estudo foi desenvolvido por pesquisadores dos Estados Unidos, com o incentivo da Fundação Save Our Seas, de proteção de tubarões e raias, e do Laboratório Marinho da Florida State University Coastal, com a análise do comportamento de 20 tubarões-martelo jovens.

Os testes foram utilizados em tubarões-de-pala, uma espécie de tubarão-martelo que chega até 1,5 m de comprimento. "O tubarão-de-pala retorna para a mesma localidade todos os anos. Isso demonstra que os tubarões sabem onde fica a sua “casa” e conseguem nadar de volta, mesmo de longas distâncias — afirma o líder de projetos da Fundação Save Our Seas, Bryan Keller.

Os pesquisadores submeteram os 20 tubarões escolhidos a testes a uma taxa de variação do fluxo de deslocamento da energia magnética, ou seja, criaram um ambiente que representasse a mesma carga de magnetismo encontrada a centenas de quilômetros de distância de onde foram pegos.

No experimento, entretanto, eles agiram de acordo com o que a equipe previu, e seguiram o campo magnético de forma natural, em direção à “casa”.

"É muito legal ver que um tubarão pode nadar 20 mil quilômetros em um oceano tridimensional e voltar para o mesmo local de onde veio. Realmente é revolucionário, principalmente em um mundo em que o GPS para a navegação está em quase todos os lugares", disse Bryan Keller.

Segundo resultados dos estudos, essa habilidade dos tubarões contribui para manter o controle populacional da espécie.