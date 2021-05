Vídeo: Homem flagra luta mortal entre cobras naja e piton

Duelo mortal entre cobras | Foto: Reprodução

Um turista que visitava o parque MacRitchie Reservoir, em Cingapura, na Malásia, compartilhou uma luta mortal pelas redes sociais, entre duas cobras. Sheldon Trollope flagrou o momento em que duas cobras mortais, a naja – rei, famosa pelo veneno e uma pínton – reticulada, uma das maiores do planeta, entram em embate.

Tudo aconteceu quando a naja – rei se preparou para atacar a píton, atrás da cabeça. Ao perceber o “fogo amigo”, o réptil se enrolu e foi mordida no dorso. Após o ataque, a naja fugiu para a floresta.

De acordo com a mídia local, a píton morreu pela ação do veneno da outra cobra. Mesmo assim, a naja não retornou para devorar o corpo da “colega”.

Leia também: Surucucu: a cobra venenosa mais temida da Amazônia

Pitons

Os pítons são o tipo de cobra mais comum na cidade e costumam geralmente evitar contato com seres humanos. Eles não possuem veneno e sua característica principal é se enrolar no corpo da vítima, matando-a por asfixia antes de ingeri-la. No vídeo, é possível ver o exemplar píton fazendo exatamente isso com a outra cobra.

Najas

Já as najas são uma das espécies mais venenosas e mortais do mundo. O animal que aparece no vídeo, estima-se, possui entre 3 e 3,6 metros de comprimento.

Acompanhe vídeo postado pelo turista no facebook:



| Autor:

Leia mais:

Veja vídeo: mulher encontra cobra em prateleira de supermercado

Vídeo: homem compra alface e ganha cobra venenosa de brinde