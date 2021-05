Mecânicos flagram cobra dentro de para-barro de carro

Homens encontraram animal quando removeram a roda do veículo | Foto: Divulgação

Dois mecânicos tiveram uma surpresa nada agradável na retirada de um pneu do carro de um cliente na cidade estadunidense de Anderson, na Califórnia (EUA).

Enquanto trabalhavam no automóvel, uma cobra foi encontrada no para-barro do veículo. Foi preciso muita coragem, de acordo com as imagens, para que um deles segurasse o réptil.

Os homens disseram à mídia local que "um cliente nos trouxe seu veículo para ser consertado e durante nossa tarefa, encontramos uma cobra dentro do para-barro e assim tivemos que a retirar de lá", relatam.

Depois que o carro foi consertado, os mecânicos ainda brincam com o animal, que foi devolvido à natureza.

Acompanhe vídeo:

