Tigre escapa de zoológico ilegal e invade residencial; veja o vídeo

Já pensou está no jardim de casa descansando e, de repente, aparece um tigre ? O animal é carnívoro e excelente predador. Eles representam os maiores felinos da natureza e causam pânico na maioria dos humanos.

Foi exatamente pânico que um tigre causou em um residencial, no Texas. O animal escapou de um zoológico particular ilegal e foi filmado pelos moradores.

As imagens mostraram também o momento em que um homem, posteriormente identificado como um policial de uma cidade vizinha, esbraveja contra o animal, enquanto apontava uma arma para ele. O fato aconteceu no domingo (9) e a filmagem foi publicada no Twitter.

O vídeo mostra também alguém que aparenta ser o dono do grande felino, dizendo: "Vou pegá-lo, vou pegá-lo". Moradores ficaram em pânico e ligaram para a polícia, temerosos que um tiroteio iniciasse.

Segundo o site Houston Chronicle, o animal "parecia agressivo", tinha "uma coleira em volta do pescoço" e encarou vizinhos que "começaram a aparecer com armas".

Histórico problemático

Uma investigação posterior mostrou que o proprietário do animal é suspeito em um caso de assassinato e saiu em liberdade após pagar uma fiança de R$ 1,306 milhão (US$ 250.000).

Vizinhos também afirmaram que ele já trouxe outros animais selvagens para a casa na região, mas os policiais não divulgaram quais.

Hoje, os tigres são encontrados na região da Ásia, mas eles possuíam maior distribuição pelo planeta. Porém, com a crescente destruição de seus habitats e a caça intensa, ficaram restritos a alguns pontos do continente asiático.

Por isso, o tigre é uma espécie em perigo de extinção, o que torna as suas populações cada vez mais reduzidas.

