Vídeo mostra chuva de ratos caindo em plantação de milho; veja

A Austrália enfrenta uma praga desenfreada de roedores, que, conforme especialistas, foi causada pelas chuvas de verão excecionalmente fortes registadas este ano no leste do país, depois de vários anos de seca.

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que uma "chuva" de ratos -vivos e mortos- cai de uma recolhedora de grãos. Na filmagem, podemos observar diversos ratos caindo da máquina.

Os agricultores afirmam que a praga já provocou perdas totais da safra de verão e a situação já estava no limite, segundo o tabloide Daily Star. Além dos roedores, o país é assolado pelos gafanhotos, que em diversas ocasiões, foram flagrados invadindo as plantações.

Veja o vídeo

Francês que comia bichos vivos sem engordar

Na França do século 18, existia um homem que sentia uma fome insaciável, capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas, e ainda assim ficou abaixo do peso durante praticamente toda a vida. A história de Tarrare está registrada em publicações científicas da época.

Tarrare nasceu em 1772 e foi expulso de casa quando adolescente porque comia demais e ainda estava sempre com fome. Por isso, vagou muito tempo com ladrões e comia o que conseguia. Por essa época, fazia shows de rua, onde "engolia pedras e até animais vivos" e por volta dos 20 anos se juntou às tropas dos revolucionários franceses.

Novamente foi um problema: nem uma ração quadruplicada foi o bastante para aplacar a fome dele. Entáo, o exército começou a fazer experimentações sem limite. No livro The Two-Headed Boy, and Other Medical Marvels (2004), de Jan Bondeson, é descrito que Tarrare comeu uma refeição para 15 pessoas sozinho em um desses experimentos.

