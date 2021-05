Família ouve barulho na cozinha e se depara com píton gigante; veja

A serpente retirada do teto da cozinha pôde ser realocada com segurança em uma área verde | Foto: Reprodução

As pítons são cobras gigantescas que podem ser encontradas na Ásia e África. Elas não são venenosas, mas são extremamente violentas.

Uma píton com 3 m de comprimento foi removida do teto da cozinha de uma casa em Brisbane, na Austrália. O resgate foi realizado por um profissional da área e levou aproximadamente 1h30.

Steve Brown, responsável pela operação, contou que os moradores assistiam TV, quando ouviram um barulho: "Ao inspecionarem, se depararam com a cobra gigantesca", reportou.

Brown usou o secador de cabelos para aquecer a área sob a píton, de forma que ela se movimentasse até uma área mais propícia a ser apanhada. Durante o processo, ele também conduziu o animal com um pedaço comprido de plástico.

"Embora não seja venenoso, uma mordida de um cara desse tamanho pode causar alguns danos", afirmou o profissional, "eles têm quase 100 dentes."

Felizmente, a serpente retirada do teto da cozinha pôde ser realocada com segurança em uma área verde.

Atacado por píton

O apanhador de cobras profissional, Jay Brewer, levou um grande susto na Califórnia, Estados Unidos, ao quase ser picado no rosto por uma cobra píton (Python) fêmea, que tentava proteger sua ninhada de ovos.

Jay, que é fundador do zoológico Reptile Zoo, na cidade norte-americana de Fountain Valley, compartilhou no Instagram o episódio assustador. Na legenda, ele escreveu, brincando com a tensão da cena: "perto demais para meu conforto".

Veja vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução

No vídeo do ataque, é possível ver o cuidador ao lado de uma cobra gigantesca, que está enrolada em uma caixa. Ele tira os olhos do réptil por uma fração de segundo e de repente ela se lança contra o especialista.

