Hipopótamo persegue e tenta atacar barco com turistas; veja o vídeo

Os hipopótamos são um dos mamíferos mais perigosos da Terra – e não gostam de ser assustados. Com frequência submersos em rios, esses bichos podem até gostar de relaxar na água, mas são um dos animais mais agressivos da Terra e tem mandíbulas poderosíssimas.

Um vídeo gravado durante uma viagem de safari fotográfica em Botsuana, um país na África Austral com vales de rios fossilizados que abriga diversos animais, como girafas, guepardos, hienas e mabecos, mostra toda a fúria desse animal. As imagens revelam o hipopótamo perseguindo um barco depois de navegar perto de onde está o rebanho dele.

A gravação foi recentemente compartilhada com quase 900 mil seguidores no Twitter. Na gravação, é possível ver o animal gigante próximo ao navio, que salta rapidamente. O desfecho não foi revelado no registro.

Animal que mais mata humanos

Não existe um levantamento preciso e específico, mas, entre a comunidade científica, é consenso que o animal que mais mata humanos é o hipopótamo. Apesar de sua imagem aparentemente calma e de ser uma espécie herbívora, esse mamífero é tremendamente agressivo, mais que um leão ou um crocodilo.

Isso se deve ao instinto territorial - considera o resto das espécies uma ameaça. Calcula-se que 500 pessoas morrem anualmente devido a ataques do animal. Pesando em média 2.750 quilos, eles podem esmagar um ser humano até a morte.

Hipopótamos tem mandíbulas poderosíssimas. Com frequência submersos em açudes e rios, esses bichos podem até gostar de relaxar na água, mas são um dos animais mais agressivos da Terra. Esses enormes animais costumam ser mais territoriais na água, mas também respondem rápido a ameaças em solo.

Os machos parecem crescer de forma contínua durante toda a vida, enquanto que as fêmeas atingem o peso máximo com cerca de 25 anos.



