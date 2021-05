Vídeo mostra jacaré carregando corpo humano na boca; veja

Jacaré aparece com corpo de humano na boca e cenas chocam moradores | Foto: Divulgação

Uma cena atípica está circulando nas redes sociais. Um jacaré gigante aparece carregando um corpo humano na boca. Segundo informações, os moradores passavam próximo ao rio quando se depararam com a cena chocante. Ainda não há registros de onde o fato aconteceu e a data. As imagens foram registradas por um aparelho celular.

Jacaré aparece carregando corpo de humano na boca: imagens são chocantes | Autor: Divulgação

Peixe-jacaré

Um dos animais mais antigos do mundo, o curioso peixe-jacaré ou gar, é um peixe de aparência assustadora, que impressiona devido a sua aparência similar com a de um jacaré. Possui as barbatanas em formato de raios de um peixe, mas a mandíbula se iguala a do réptil. O peixe está entre um dos maiores de água doce da América do Norte, podendo chegar a 160kgs e a três metros de comprimento.

Já foram encontrados registros fósseis do animal do inicio do período Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos atrás. O peixe-jacaré não é agressivo com os seres humanos e a sua carne não é boa para consumo, porém, já chegou a correr risco de extinção porque era considerado ruim para os pescadores. Por ser considerado um habilidoso predador, o animal come outros peixes que poderiam ser pescados. No entanto, esse quadro já foi revertido.

Há indícios que o peixe-jacaré já nadou junto com os dinossauros, e são considerados importantes para a história natural devido o fato de ter presenciado a a extinção de grandes répteis.

Visita

No dia 7 de abril, um jacaré de 1,5 metro foi capturado pelos Bombeiros, em Boa Vista. O animal estava no quintal de uma casa no Conjunto Cidadão, zona Oeste.

Depois de capturado, como não tinha ferimentos, o jacaré foi solto em uma área de mata afastada zona urbana da cidade. A captura foi feita pela Guarnição de Busca e Salvamento, por volta de 22h.

