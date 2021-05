Vídeo mostra leopardo escalando árvore com presa na boca; veja

As habilidades de um leopardo demonstram que o felino é um exímio caçador | Foto: Reprodução

O mundo animal mostra cenas incríveis e surreais. A cadeia alimentar, o instinto animal e de sobrevivência demonstram a força da natureza quando o assunto é ser caça ou caçador.

Um vídeo mostra o que demonstra ser uma disputa por comida na selva africana. Um leopardo já tinha conseguido capturar seu alimento, porém outro animal entra na história em busca de roubar o animal capturado.

As habilidades de um leopardo demonstram que o felino é um exímio caçador. Além da velocidade, ele é capaz de escalar árvores.

O outro animal que disputa alimento é a hiena, uma espécie de rival e inimigo de leões, onças, leopardos e outros animais caçadores. O animal é conhecida como carniceira, por roubar carcaças de outros animais mortos e andarem em bandos.

Neste vídeo mostra o momento em que o leopardo pega a presa pela boca , cerca de uns 10 quilos, e escala a árvore para fugir da hiena.

Veja vídeo incrível:

O leopardo pode escalar porque sua pata é projetada com garras afiadas e aderência. Eles são felídeos de grande porte que podem pesar 90 kg e atingir dois metros de comprimento. Vale destacar que seu tamanho varia geograficamente, sendo os leopardos de savana e floresta maiores que os das montanhas e desertos. Outro ponto importante a ser destacado é que os machos tendem a ser maiores que as fêmeas.

Os leopardos, bem como vários outros animais do nosso planeta, estão hoje ameaçados devido à ação do homem. As populações de leopardo sofrem, por exemplo, com a fragmentação de seu habitat, a caça para comércio ilegal e o uso de sua pele, além de retaliação por fazendeiros, que os matam para proteger seus rebanhos.

As hienas perdem quando o assunto é comparação. Embora andem em bandos, não são capazes de parar um leopardo com fome e em busca de alimento na natureza.

