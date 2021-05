Cobra píton dá bote no rosto de homem; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Uma cobra píton, de aproximadamente 2 a 4 metros e pesando15 kg, foi flagrada dando um bote no rosto de um homem que captura répteis. De acordo com o The Sun, a cobra foi encontrada no jardim de uma casa de Northlakes, Queensland, na Austrália.

No momento em que o capturador de cobras Josh Castle é atingido pelas garras da grande cobra, ele por pocuo não acaba ferido. Nas imagens, é possível ver que o jovem não ficou intimidado.

Descritas como semi-arbóreos, esses animais são geralmente noturnos. Eles procuram árvores e arbustos, mas também podem aparecer no chão das floresta, estradas e casas.

A cobra foi manipulada de maneira perigosa pelo capturador e se sentiu ameaçada. Ela não é venenosa, mas seus dentes afiados podem causar mordidas dolorosas com risco de infecções.

Veja o vídeo

Veja briga mortal entre píton e naja-rei

Um embate entre cobras mostra como a serpente mais peçonhenta do planeta, a naja-rei (Ophiophagus hannah), e a maior serpente do mundo, a piton-reticulada (Malayopython reticulatus) lutam entre si.

As duas cobras são superlativas. A naja-rei chega a 5 metros e é especialista em devorar outras cobras, especialmente cobras grandes. Para isso, ela utiliza um potente veneno que desliga o sistema nervoso da vítima.

Já as piton-reticuladas, chegam a 9 m e utilizam músculos poderosos para matar uma presa rapidamente, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio, as píton geralmente predam mamíferos, a luta provavelmente foi iniciada por um ataque da naja, sedenta por uma refeição farta.

A piton-reticulada morreu com o veneno da naja-rei, e a naja-rei morreu sufocada com a piton-reticulada.

"Quem possivelmente começou essa briga foi a naja-rei, que tem sua alimentação baseada praticamente em serpentes. As duas serpentes não ocorrem no Brasil, ocorrem em partes da Ásia".

