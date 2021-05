Veja vídeo: leão tenta atacar turista enquanto era filmado em Safári

Homem quase é atacado por leão durante visita a um safari na África | Foto: Reprodução

Uma cena um tanto inusitada aconteceu com um homem durante um passeio em um safari na África. Embora tenha sido alertado que não deveria tocar nos animais, ele resolve pegar em um leão e quase foi atacado pelo animal selvagem.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra o exato momento que o turista toca no leão durante passeio em um safári em Serengeti, região da África Oriental. Ele fica no norte da Tanzânia e sudoeste do Quênia. Pela gravação dá para ver que o animal não ficou muito confortável com o "carinho". As imagens foram compartilhadas no canal do Youtube do Maasai Sightings.



Geralmente, quando turistas decidem fazer um passeio de safári, a primeira orientação dada aos passageiros é que não toquem nos animais.



Veja vídeo na íntegra

O leão é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujarat, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos, e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10 000 anos, era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrado na maior parte da África, em muito da Eurásia, da Europa Ocidental à Índia, e na América, do Yukon ao México.

É uma dos quatro grandes felinos, com alguns machos excedendo 250 quilogramas em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre.



