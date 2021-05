Vídeo mostra leoa caçando filhote de girafa; veja

Veja o ataque | Foto: Reprodução

Leoas são considerada grande caçadoras no mundo animal . Elas são as responsáveis pela comida da família. Elas são mais ágeis e rápidas, por serem menores e mais leves. Enquanto elas caçam, os machos protegem os filhotes.

Um vídeo mostra o momento em que uma leoa busca um animal quatro vezes maior que ela. Mesmo sendo filhote, a girafa, viveu momentos de apuros diante da felina caçadora.

As leoas trabalham em equipe, mas nesse vídeo é possível ver apenas uma em ataque. Em geral, saem para caçar ao entardecer, em grupos de duas ou três. Sorrateiras e estrategistas, atacam de emboscada: rastejam e ficam paradas até acharem o momento certo para a corrida final. Se uma das leoas perde a presa, a outra corre para tentar recuperá-la.

Mas a caçada não é fácil, depende de muito empenho e normalmente só é bem sucedida depois de várias tentativas.

Veja vídeo:

Veja o ataque | Autor: Reprodução





Os leões são grandes predadores, no entanto a sua caçada não é muito eficiente, alcançando sucesso em cerca de 30% das tentativas. Embora possam caçar sozinhas, as leoas apresentam uma boa articulação para caçar em bandos, distribuindo-se de forma estratégica e organizada para atacar a presa



Após o êxito na caçada, a divisão obedece a lei do mais forte: os machos comem primeiro, as fêmeas depois e, por último, os filhotes comem o que sobra. É dever dos machos verificar se os pequenos comeram o suficiente.

Ataque brutal em 5

Uma girafa adulta sobreviveu ao ataque de cinco leoas que durou cinco horas. O momento assustador foi testemunhado pelo fotógrafo François Pienaar, que é guia no Parque Nacional Greater Kruger, na África do Sul, onde a caçada foi registrada.

A caçada foi bem planejada pelas leoas que tentaram de tudo, se agarram ao pescoço da girafa, e até escalaram. Por fim sem sucesso.

A girafa persiste com paciência, mesmo sendo mordida e com as rainhas das selvas nas costas.

Assista o vídeo impressionante:



