Crocodilo devora brutalmente cachorro às margens de rio; veja vídeo

Uma cena chocante tem circulado pelas redes sociais. Um cachorro que estava bebendo água às margens de um rio na Índia foi brutalmente devorado por um crocodilo. O animal estava bebendo água e por um descuido foi atacado pelo réptil.

No vídeo é possível enxergar que o animal indefeso ficou desatento na aproximação do crocodilo, que possuía uma coloração muito parecida "barrenta", parecida com as águas do rio, e isso foi fundamental para a sua - não - sobrevivência. O cão não teve tempo de reação e, assim que foi capturado, foi levado para o fundo do rio. Akhil sir.



A gravação foi feita por dois homens que estavam no local e que parecem "comemorar" o fato.

Veja o vídeo na íntegra

Leão atacando matilha de cães selvagens

Um grupo de turistas flagrou o momento em que um leão ataca uma matilha de cães selvagens em um safári na África do Sul. O vídeo publicado em março deste ano, viralizou na internet ao mostrar as cenas impressionantes.

O jovem de 22 anos que fez as imagens, Jared Wolf, conta que fez o passeio para ver uma matilha de cães selvagens, seu animal favorito no Lion Sands Game Reserve, uma das maiores reservas de safári da África do Sul. O grupo só não contava com a chegada do “rei da selva”, um leão macho, que acompanhado de mais três, atacou a matilha.

"Nosso dia começou com entusiasmo e pura alegria, mas terminou com sofrimento e muitas lágrimas”, conta o jovem. “Do nada, um leão macho agressivo invadiu a cena e, infelizmente, agarrou dois filhotes de cachorro selvagem”, disse. Assista:

Veja o vídeo

