Sucuri gigante assusta amigos durante mergulho; veja vídeo

O mergulho no rio Formoso, em Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, terminou em um grande susto para dois empresários. Ao se aproximarem às margens do riacho, os amigos se depararam com uma sucuri gigante.



De acordo com um deles, Daniel Alexandre Rodrigues, que além da companhia do amigo, também era auxiliado por um guia de turismo, o réptil tinha, aproximadamente, 7 metros de comprimento.

No vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver os homens cara a cara com o animal que, para sorte deles, foge rapidamente.

O local é conhecido pelos flagrantes. Acompanhe momento em que a dupla se depara com a cobra:

Tamanhos impressionam

A Sucuri, também chamada de ‘Anaconda’, é uma das maiores cobras do planeta. O animal é semiaquático e geralmente é encontrado na América do Sul, podendo variar entre 3 e 5 metros, geralmente.

Porém, vários casos de serpentes deste tipo foram registrados com tamanhos de até 10 metros, como no caso de um animal encontrado em Belo Monta, no Pará que, além disso, possuía 1 metro de diâmetro e cerca de 400 quilos.

