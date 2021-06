Vídeo mostra baleia gigante encalhada no Rio Amazonas; veja

A espécie da baleia não foi revelada | Foto: Divulgação

MANAUS - Todo ano, milhares de baleias aparecem em praias do mundo inteiro. Esse fenômeno, conhecido como encalhe, ocorre tanto com animais saudáveis quanto com aqueles feridos (ou mortos), que são arrastados pelo vento até o litoral de alguma parte do mundo.

No entanto, um vídeo que ganhou repercussão, ao longo da última semana, mostra o fenômeno em um bioma diferente. Nas imagens, uma baleia aparece encalhada próximo à foz do Rio Amazonas, no Pará, em uma região localizada a poucos quilômetros do Oceano Atlântico.

Gravado por um pescador, o vídeo mostra o mamífero gigante, que não teve a espécie divulgada, em meio ao rio turvo, se contorcendo. Não há informações se o animal conseguiu voltar ao mar.

De acordo com especialistas, embora uma baleia possa nadar em águas doces, não há nos rios os principais alimentos do mamífero, que são a base de sua nutrição: fitoplâncton, composto de algas e bactérias microscópicas, e krill, um crustáceo minúsculo parecido com o camarão.

Além disso, o ambiente do rio é menor e mais limitado que os oceanos. Com pouco espaço, as baleias ficam com dificuldade de realizar as manobras costumeiras para a locomoção, o que também aumenta o risco de encalhamento. Por isso, esses animais apenas entram pelos rios de passagem, geralmente quando se perdem de seus bandos.

Confira a baleia encalhada no rio Amazonas, no Pará:

Apesar de incomum, tubarões também já foram vistos nadando na Amazônia

Nadar no Rio Amazonas pode ser uma experiência de terror para quem tem medo das suas águas escuras e barrentas. No entanto, o susto pode ser ainda maior ao saber que é possível se deparar com um dos animais mais ferozes do mundo, o tubarão. Esse peixe cartilaginoso já foi encontrado em níveis do Rio Amazonas onde o mar Atlântico está próximo.

" Há registros de entrada de fêmeas de tubarão-touro (carcharhinus leucas) em Iquitos, no Peru, provavelmente vindo pelo estuário do Rio Amazonas e até no Lago Maracaibo, na Venezuela, com entrada pelo estuário do Rio Orinoco " conta Lucia Rapp, doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade do Arizona (EUA) e responsável pela Coleção de Peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Um dos casos de tubarões no Rio Amazonas ocorreu em novembro de 2016. Pescadores da comunidade Pinduri encontraram um tubarão-touro próximo a Santarém (PA). O animal ficou preso na rede de pesca do ribeirinho Glicério Viana, de 56 anos. Segundo o homem, o predador estava morto quando foi encontrado.

