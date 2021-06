Vídeo surreal: peixe ataca pombo e leva presa para fundo do lago

Veja o vídeo | Foto: Reprodução

O mundo animal surpreende a cada, um dia o que pode ser a caça, vira o caçador e assim segue o ciclo da cadeia alimentar.

Um vídeo incrível mostra o que muitos não imaginam: os peixes são caçadores. Um peixe atacou um pombo que bebia água em um lago e o leva para ser o alimento do dia.

O que muitos não sabem também é que a prática pode ser muito comum. Peixes podem comer aves que se refrescam em lagos e rios. As imagens mostram o momento em que o peixe se aproxima, espera e com toda a força salta para abocanhar a ave.

O pombo tenta se debater para livrar-se do ataque, porém sem sucesso é levado para o fundo do lago. O peixe esperto, mata a presa afogada para depois devorá-la aos poucos.

Veja o vídeo incrível e inacreditável:

| Autor: Reprodução





O pesquisador Frédéric Santoul testemunhou hábitos alimentares vorazes dos maiores peixes de água doce da Europa. Em uma pequena ilha, pombos perambulavam, alheios ao grupo e de repente, um peixe saltou da água para a terra, agarra um pombo e causa um alvoroço de penas antes de se lançar de volta ao rio com a ave na boca.

“Sabia que as baleias-assassinas sobem à superfície (para caçar focas), mas nunca havia observado esse tipo de comportamento em peixes”, conta Santoul, ecologista de peixes da Universidade de Toulouse, que passou os meses seguintes documentando o fenômeno.

A grande preocupação está na alimentação dos peixes, pois o pombo é um dos animais que transmitem doenças conhecidas como zoonoses, como a criptococose e a salmonelose.

Doenças que matam

Aparentando ser uma ave inofensiva, o pombo transmite doenças pelas fezes. Ela é mais comum em pacientes com enfermidades que afetam o sistema de defesa do corpo, como HIV, diabetes ou câncer, mas pode atingir qualquer pessoa, mesmo quem está com boa saúde.

Os animais vivem em locais onde há restos de alimentos, e nas grandes cidades, estão em todos os lugares, como no centro de Manaus, onde podem ser vistos em grande quantidade em prédios e praças.

Os pombos também podem transportar alguns micro-organismos nas penas. Por causa disso, podem causar dermatites caso entrem em contato com os seres humanos. As dermatites causam coceira, infecções e até se transformam em alergias que também afetam o sistema respiratório.

Leia mais:

Coliformes fecais são encontrados em comidas de terminais de Manaus