Turistas são atacados por elefante em safari; confira o vídeo

Turistas em um safári passaram por momentos de muita aflição. Um elefante furioso perseguiu o veículo deles, enquanto todos estavam em pânico e o motorista do carro fazendo manobras para escapar do animal.



O vídeo tem milhares de visualizações e foi postado no canal ‘Nature is Metal’. Para escapar do ataque feroz do animal, o motorista precisou fugir usando a ré, para espanto de todos.

Apesar do susto, o guia teve êxito e conseguiu tirar os turistas do local, sem grandes prejuízos, pela habilidade que demonstrou ao volante.

Acompanhe vídeo:

