Vídeo: tubarão devora carcaça de baleia em alto mar

| Foto: Reprodução

O tubarão é um dos animais mais temidos de todos os mares. Com seus milhares de dentes afiados, espalha carcaças de animais que não deram sorte de fugir do animal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um tubarão comendo a carcaça de uma baleia morta. Ele aproveita que o animal, abundante em carne, morreu e os restos boiam em alto mar.

O que muitos não sabem é que os tubarões possuem uma excelente audição. Eles podem ouvir um peixe batendo na água a uma distância de 500 metros e por isso, já sabia onde conseguiria o alimento.

Aparentemente, o tubarão que aparece no vídeo, possa ser o tubarão branco. Eles são os mais mortais do oceano, podendo podem atingir a velocidade de 30 km por hora. Ele precisa comer muita carne para regular sua temperatura. A baleia foi o prato cheio do dia.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo incrível | Autor: Reprodução





Outras curiosidades

Os tubarões possuem um único osso em seus corpos. Eles possuem um esqueleto de cartilagem; o mesmo tipo de tecido que compõe ouvidos e nariz humano.

Caçador nato, em uma piscina grande, um tubarão seria capaz de sentir o cheiro de uma única gota de sangue na água. Alguns chegam até 14 metros de comprimento.

Com dentes aterrorizantes, um tubarão sempre tem uma fileira de dentes menores se desenvolvendo atrás dos dentes da frente. Os dentes menores avançam, como uma correia transportadora, e os dentes da frente caem.

A influência do campo eletromagnético da terra no comportamento dos tubarões já foi reconhecida em diversas pesquisas realizadas nos últimos 50 anos. Foi comprovado que assim como as tartarugas marinhas, os tubarões também dependem do campo magnético da Terra para se guiarem no mar em viagens de longa distância. É o que aponta pesquisa publicada nesta quinta-feira na revista científica Current Biology.

Tubarão crava dentes em mergulhador

O que seria uma pesca comum acabou se tornando um verdadeiro susto, próximo à costa de Umdloti, na África do Sul.

Um tubarão deixou um dente cravado na cabeça de um pescador subaquático, após querer o peixe que estava no arpão do pescador.

Jarid Norman, de 38 anos, contou que enquanto tentava pegar uma faca de mergulho para espantar o animal. Norman revela que o animal não era tão grande. Mas, grande o suficiente para roubar o peixe que ele havia capturado.

Leia mais:

Tubarão no rio Amazonas são raros, mas existem, dizem pesquisadores