Vídeo flagra crocodilos devorando corpo humano em rio; imagens fortes

As imagens foram registradas por um pescador da região

Apesar de não ser tão comum, há vários registros de ataques de crocodilos e jacarés contra humanos.

Recentemente, um vídeo, registrado por um pescador, ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar imagens assustadoras de dois crocodilos despedaçando um corpo humano no rio Narmada, a aproximadamente 55 quilômetros de Vadodara, na Índia.

De acordo com o pescador, primeiramente, ele pensou que os dois predadores estavam caçando outro animal, contudo, ao se aproximar, notou que os crocodilos estavam tentando devorar o corpo de um homem.

Como as cenas mostram, inicialmente, se vê um crocodilo tentando rasgar o corpo do homem e o arrastar para o fundo. Entretanto, outros dois répteis surgem para disputar pedaços do corpo.

A polícia local está investigando o caso para saber se o homem foi atacado pelos répteis ou foi jogado por alguém no rio.

Confira às cenas fortes:

