Cobra-rei estrangula e engole lagarto vivo; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um lagarto monitor se deu mal em batalha contra a cobra – rei (Ophiophagus hannah, uma das maiores do planeta). Um vídeo, gravado em 2018, por Gopal Bansal e Ajay Giri, flagrou o encontro mortal.

O lagarto-de-komodo, tem agilidade para fugir, mas foi dominado pela serpente, com duas doses de veneno, na cabeça e outra na calda do adversário. Quando o animal ficou imobilizado, a cobra o engoliu vivo.

Habitat

Essa espécie de cobre têm habitat natural em países como Índia e Austrália. Desde a época de sua gravação, o vídeo veio ganhar mais visualizações, agora, em páginas do Facebook e no Reddit.

Acompanhe a cena:

| Autor:

Cobra gigantesca invade e assusta moradores

A Guarda Florestal de Himachal Pradesh, na Índia, ficou impressionada com o aparecimento, no povoado, de uma cobra – rei, que causou medo nos populares do local.

Por meio de um vídeo, publicado nas redes sociais, o avantajado réptil foi visto enquanto se arrastava por um terreno rochoso da região, sendo a primeira vez que o animal, considerado a cobra mais venenosa do mundo, foi visto nesta área.

Redes Sociais

O aparecimento da cobra – rei também causou grande alvoroço pelas redes sociais, já que, mesmo sendo enorme, podendo alcançar entre três e quatro menos, escalava de forma tranquila o ‘paredão’ de rochas, sem esforços.

Afinal, Jesus, que cobra é essa?

A ‘Cobra – Rei’, também conhecida como ‘Cobra Real’ é considerada a maior cobra peçonhenta conhecida, originária da Ásia Meridional e do Sudeste Asiático. Ameaçada de extinção, se alimentando de lagartos, ovos, pequenos mamíferos, outros répteis, venenosos ou não. O seu nome científico, Ophiophagus hannah, significa, justamente, ‘Comedora de Serpentes. O maior animal do tipo encontrado, até o momento, media 5 m 85 cm.

Leia mais:

Vídeo flagra crocodilos devorando corpo humano em rio; imagens fortes

Vídeo: tubarão devora carcaça de baleia em alto mar