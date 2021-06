Anaconda é flagrada atravessando estrada alagada; veja vídeo

As imagens foram feitas, supostamente, nas proximidades do rio Xingú, no Pará. | Foto: Divulgação

O vídeo de uma sucuri de, aproximadamente, 4 metros atravessando uma estrada de barro, que dá acesso a uma área de mata deu muito o que falar nas redes sociais.

As imagens foram feitas, supostamente, nas proximidades do rio Xingú, no Pará. O animal espanta pelo tamanho, gerando muitos comentários.

A sucuri, por sua vez, parecia não se incomodar com a presença do cinegrafista, um pescador local, que ficou admirado. “Essa é grande, viu? Olha o tamanho dessa cobra! É a sucuri, anaconda e, agora, vai embora”, ao ver a serpente entrar no matagal.

Anaconda

A Sucuri, popularmente chamada de ‘Anaconda’, é uma das maiores serpentes não peçonhentas do planeta. Ela pode chegar a 11,5 metros, é carnívora e habita, principalmente, à beira d’água de rios e igarapés. Ela mata suas vítimas por constrição.

Acompanhe o vídeo do flagra:

