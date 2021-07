Vídeo chocante mostra jovem devorando sapo vivo

| Foto: Divulgação

Um vídeo que circulou nas redes sociais, na última segunda-feira (28), mostra o momento que um jovem come um sapo vivo. O caso teria acontecido na China.

Nas imagens é possível ver o momento em que o jovem pega o anfíbio de um reservatório exposto no supermercado, morde a boca do animal e o estraçalha, abrindo o sapo no meio. O vídeo é considerado perturbador e nojento pelos internautas.

Veja o vídeo

| Autor:

Cobra dilacera e mete cabeça dentro de sapo para devorar órgãos



As cenas de um vídeo publicado nas redes sociais mostram uma cobra kukri, do gênero Oligodon, usando seus afiados dentes pontiagudos para estripar um sapo.

Segundo o site Sputinik, o réptil chega a introduzir a cabeça dentro do sapo para retirar seus órgãos. Até hoje, três espécies da cobra kukri foram descobertas na Ásia, sendo que todas elas se alimentam dos rins, baço e coração de suas vítimas, tudo isso, com as presas ainda vivas.

De acordo com os estudos, estas cobras podem manter suas presas vivas por horas, já que escolhem cuidadosamente qual órgão devorar primeiro.

No vídeo é possível observar uma destas cobras com a cabeça dentro do abdômen do sapo, aplicando o chamado "rolo mortal". Apesar destas práticas, a espécie é considerada inofensiva aos humanos, alimentando-se de ovos de pássaros e répteis.

Leia mais:

Vídeo mostra novo ataque de cobra que devora órgãos de sapos vivos

Cobra dilacera e mete cabeça dentro de sapo para devorar órgãos; veja

Cobras que comem órgãos de sapos vivos são vistas pela primeira vez