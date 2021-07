Píton gigante salta de telhado para agarrar presa; veja o vídeo

Um salto de 06 metros do teto da residência, até cair na água, em busca do jantar, na Tailândia. | Foto: Divulgação

Os animais são capazes de coisas inusitadas. Principalmente, quando estão com fome. Foi assim com uma cobra píton, considerada uma das maiores espécies do mundo, que estava em cima do telhado de uma casa e fez um mergulho inacreditável no rio que passava logo abaixo, em busca de peixes. Um salto de seis metros do teto da residência, até cair na água, em busca do jantar, na Tailândia.

As imagens foram gravadas por um cinegrafista amador, quando a serpente desliza pelo telhado de casas em palafitas. O animal, lá de cima, observava peixes sendo alimentados por um morador, na província de Samut Prakan.

Quem tomou um grande susto foi um morador que alimentava os peixes, que ficou cara a cara com a serpente na água.

Essa é grande

A Python ou Píton é um dos répteis da família “Puthonidae” e pode ser encontrada na Ásia ou África. Elas não possuem veneno, mas matam suas presas por constrição e tem presas afiadas. Ela possui várias espécies e pode chegar a 10 metros de comprimento.

Acompanhe momento em que a serpente salta de uma altura de 06 metros:

