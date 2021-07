Avião faz pouso forçado após aranha gigante surgir na cabine; vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo assustador registrou o momento em que piloto tenta pousar um avião enquanto uma aranha gigante aparece ‘passeando’ pela cabine. A situação de pânico se agravou não só pelo aparecimento do aracnídeo gigante no teto, mas também pelo pouso do avião. Apesar do susto, o piloto mostrou controle e pousou a aeronave com sucesso na Austrália.

O piloto, Sena Hancock e sua esposa, Coller, iniciaram um pouso arriscado quando a aranha apareceu do nada. Nas imagens, é possível ver o desenrolar da história, com um pouco de susto dos dois ocupantes. A aranha despenca do teto para a cabine de controle.

A espécie da aranha não foi verificada. Após o ocorrido, nada ocorreu com os tripulantes do avião e tudo terminou bem.

Confira o vídeo:

| Autor:

Jovem quase perde o braço após ser picada por aranha venenosa

O que seria uma viagem turística divertida e com boas recordações, virou um grande pesadelo para uma estudante inglesa de 18 anos.

Ela foi picada por uma aranha conhecida como falsa-viúva (Steatoda nobilis) em um parque da região de Gales. Abby Tannetta dormia em um alojamento do Parque Cardigan Bay Holiday junto com os pais quando foi picado pelo aracnídeo venenoso, um dos mais temidos do Reino Unido.

