Mulher tenta retirar jacaré de estrada a chutes; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Uma cena inusitada foi flagrada em uma rodovia norte-americana. Uma mulher tentou retirar um jacaré filhote da estrada com o pé.

O réptil estava atravessando a via na cidade de Lake Charles, quando começou a ser atormentado pela mulher, que saiu do carro e tentou tirá-lo da estrada.

A mulher tenta chutar o animal e empurrá-lo para longe da estrada com o pé. É possível perceber que o animal permanece imóvel e um engarrafamento se formou no local.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Jacaré nada em rua alagada de Manaus

Um jacaré foi filmado por um internauta nadando na área alagada próxima a um shopping , localizado no bairro da Chapada. O registro começou a repercutir nesta quarta-feira (8). O animal foi visto na alça inferior da Ponte dos Bilhares, utilizada como retorno para a avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A área está interditada pela subida do igarapé do Mindu, consequência da cheia do Rio Negro, que chegou a 30 metros no último domingo (6).

O réptil chamou atenção pelo tamanho e pela aparente tranquilidade com que passeia próximo ao shopping, sem demonstrar a menor reação à proximidade das pessoas ou ao fato de estar sendo filmado.

O jacaré não é o primeiro animal a aparecer em área urbana recentemente. Em janeiro do ano passado, uma sucuri virou atração ao atravessar uma avenida do Distrito. Em maio de 2020, a situação se repetiu. Em janeiro e fevereiro deste ano, dois jacarés foram vistos na cidade, e um foi capturado pela Polícia Militar. A área alagada próxima ao Millenium é consequência da atual cheia, que chegou a 30 metros no último domingo. O shopping é próximo ao igarapé do Parque dos Bilhares, que transbordou, resultando na interdição do trecho inundado.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

