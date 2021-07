Homem vai ao banheiro, sente mordida e descobre cobra dentro do vaso

Homem olhou para o vaso e se deparou com uma píton reticulada albina | Foto: Reprodução

Durante uma visita matinal ao banheiro de sua casa, um homem na Áustria foi mordido por uma cobra píton de 1,6 metros, na última segunda-feira (5).



De acordo com a polícia da província de Styria, a vítima de 65 anos, que mora na cidade de Graz, "sentiu um 'beliscão' na área genital" logo após se sentar no vaso sanitário , por volta das 6 da manhã. Ele então olhou para o vaso e se deparou com uma píton reticulada albina .

O réptil, que escapou aparentemente despercebido do apartamento de um vizinho, foi limpo e devolvido ao seu dono.

Acredita-se que o animal pode ter entrado na tubulação pelos ralos | Foto: Reprodução

Acredita-se que o animal pode ter entrado na tubulação pelos ralos. A píton é uma cobra constritora, não venenosa, nativa da Ásia e pode crescer até 9 metros de comprimento.



Um especialista em répteis foi chamado para resgatar a cobra, que foi devolvida ao seu dono, um homem de 24 anos. A polícia disse que o jovem mantém 11 cobras constritoras não venenosas e uma lagartixa em seu apartamento, em terrários e gavetas. Ele enfrenta uma investigação por suspeita de causar danos corporais por negligência.

