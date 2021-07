Cachorro pescador viraliza nas redes sociais; veja o vídeo fofo

| Foto: Reprodução

Sabe-se que os animais domésticos tem uma variedade de talentos, que muitos das vezes, surpreendem seus donos. Os cachorros, então, tem uma série de talentos que encantam seus tutores, que gravam e acabam viralizando na internet.

Um cachorro pescador surpreendeu a internet. O pet deu o que falar após usar toda a sua sagacidade, para pescar peixes em um riacho. Ele estava acompanhando dos donos e roubou as atenções quando tentou imitar o hábito de uma forma fofa.

O cachorro abocanha os peixes na beira do rio, coloca na terra e volta para buscar mais. O vídeo teve milhões de compartilhamentos nas redes sociais, e o dono ainda brincou com a situação que se não filmasse, ninguém acreditaria.

Veja o vídeo:

Cachorros são inteligentes

Os cachorros são mais inteligentes do que se imagina. Em abril, o bull terrier Rocky salvou a vida do seu dono de incêndio. O dono, Fernando Montes de Oca, estava dormindo profundamente quando ouviu o latido aflito e incessante do seu cão.

O caso aconteceu em Sulphur Springs, no Texas (EUA) e o americano relata que Rocky não parou de latir até que ele se levantasse e percebesse o que estava acontecendo. Fernando estava no quarto e quando saiu, as chamas já estavam espalhadas pela casa e praticamente impedindo a saída do local.

