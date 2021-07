Homem diz ser imune a veneno e morre após beijar cobra; veja

Segundo testemunhas, o encantador de cobras chegou a ser aplaudido pelos vizinhos ao pegar o réptil | Foto: Reprodução

Casos de pessoas que brincam com animais peçonhentos acabam em tragédia. A picada de uma serpente, por exemplo, pode ser fatal.

Conhecido como “Homem-cobra”, um filipino morreu depois que uma cobra o mordeu na língua enquanto ele estava tentando “beijá-la”.

Bernardo Alvarez, de 62 anos, tinha alegado ser imune ao veneno do animal peçonhento.

Segundo testemunhas, o encantador de cobras chegou a ser aplaudido pelos vizinhos ao pegar o réptil. Ao exibir o animal à multidão, o homem segurou a cobra perto demais do rosto, fingindo beijá-la na boca. Se sentindo ameaçada, a serpente logo atacou a língua de Bernardo.

Antes de cair, já morto, no chão, o homem gritou de dor. Uma oficial de saúde local disse que o veneno dessa espécie pode causar paralisia, que foi justamente o que aconteceu com ele.

“Essa paralisia pode interromper a respiração da vítima, afetar o fluxo de oxigênio no corpo e, eventualmente, interromper as batidas do coração”, disse a Dr. Anna de Guzman.

Os médicos correram para reanimar Bernardo, mas ele não estava mais respondendo: seu corpo já estava rígido pelos efeitos do veneno do animal. A irmã do homem, Teresa Oca, disse que quando as autoridades chegaram ele já não tinha pulsação, então tentaram reanimá-lo.

“Eles não tiveram sucesso porque o veneno da cobra era muito forte. Não sabemos como poderíamos aceitar o que aconteceu com ele”, lamenta. O homem foi velado em casa e seu enterro deve acontecer ainda nesta semana.

Comendo cobra

Médicos ficaram em alerta depois que um vídeo de um homem comendo uma cobra com a falsa promessa de prevenir a Covid-19 na Índia.

O homem que aparece na gravação é um trabalhador agrícola que vive em uma aldeia chamada Perumalpatti. Ele pode ser visto mordendo a cobra morta e mencionando que este é um remédio raro.

Leia mais:

Homem vai ao banheiro, sente mordida e descobre cobra em vaso sanitário