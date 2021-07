Mulher encontra cobra com 17 filhotes morando embaixo de cama; veja

| Foto: Divulgação

Uma mulher levou um susto após encontrar uma cobra e 17 filhotes morando embaixo da cama dela. O caso aconteceu em Augusta, nos Estados Unidos. A mulher precisou até de um cardiologista para lidar com o susto ao descobrir a situação.

A mulher conta que viu um pedaço da cobra e pensou ser uma penugem. Decidiu ir até lá e quando se aproximou, o animal se mexeu, assustando a dona da casa. Foi então que ela percebeu que tinha mais cobras e chamou o marido.

“Antes de ir para a cama, vi o que pensei ser um pedaço de penugem no chão, fui buscá-lo e ele se mexeu. E então, um segundo depois, outra peça se moveu e eu fui até meu marido dizendo ‘Temos cobras!'”, disse ela a um programa norte-americano, na última segunda-feira (12).

A americana relatou todo o terror em seu perfil do Facebook. Ela afirma que está em dúvida se todas as cobras foram capturadas e, que apesar de tudo, está feliz por ter encontrado os animais, para não ter mais que conviver com eles em casa.

“Ainda não tenho certeza de que capturamos todas. Estou com medo, para ser honesta. Sem dormir a noite, mas estou feliz por ter visto aquele pedacinho do que pensei ser penugem”, explicou.





Depois de ficar muito assustada, a mulher chamou um especialista em animais selvagens para fazer uma busca completa na casa.

