Sucuri gigante é flagrada por pescadores tomando sol em árvore; veja

Você já deve ouvido muitas histórias de pescador, mas essa, apesar de parecer ser mais uma, não é. O produtor rural Roney Dronov se deparou com uma sucuri gigante tomando sol, em uma árvore, no leito do Rio Dourados, em Mato Grosso do Sul. Roney estava acompanhado do pai durante a pescaria.

O produtor rural e pescador amador acredita que a sucuri que registrou em vídeo, no dia 9 deste mês, possa ter mais de 5 metros.

"Eu acredito que era bem mais de 5 metros, tinha muita cobra ali. Eu e meu pai estávamos pescando, descendo o rio bem quietinho. De longe eu avistei ela e avisei o meu pai. Chegamos perto do toco e a cobra nem ligou, ficou bem quietinha, parecia que ela estava posando para nós", rindo ao lembrar da cena, disse Dronov à impresa local. O pescador ao chegar em casa, com medo de que os amigos e familiares não acreditassem que ele tinha postou o vídeo nas redes sociais imediatamente.

"Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi postar o vídeo, porque ninguém acreditaria. Fui postar para não falarem que era história de pescador", pontuou.

Lembra da Anaconda brasileira flagrada tomando sol? Veja novamente

Voltou a circular nesta semana nas redes sociais, o vídeo de uma sucuri gigante pegando sol no galho de uma árvore , que foi intitulada como "Anaconda Brasileira".

O vídeo é de 2019, mas ganhou de novo destaque. A anaconda, nas imagens, parece ter comido bastante e está descansando enrolada a um galho. A cena foi filmada pelo passageiro de um barco, que apesar da surpresa com o tamanho do animal, se aproxima do réptil.

"Vamos embora, deixe ele", diz o autor do vídeo, de apenas 1m39s, postado no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri. O registro do pescador é assustador.

Veja o vídeo

Anaconda Brazil | Autor: Dicas de Pescador, Pancieri

