Vídeo: 'menor vaca do mundo' vira atração com 51 centímetros de altura

Centenas de pessoas têm se reunido a fim de visitar Rani, a “menor vaca do mundo”, que vive no interior de Bangladesh. De acordo com seus criadores, a vaquinha tem 51 centímetros de altura, 66 de comprimento e pesa 26 quilos. De tão pequena para a espécie, ela costuma ser até carregada no colo.

Os gerentes da fazenda onde ela é mantida inscreveram o animal exótico no Guinness World Records para certificar Rani como a mais baixa do mundo. De acordo com o site oficial, o título atualmente é detido por Manikyam, uma vaca do estado indiano de Kerala que tinha 61 cm de altura quando chegou ao livro dos recordes em 2014.

Espécie

Rani pertence a uma espécie de carne muito apreciada em Bangladesh. As outras vacas da fazenda têm pelo menos o dobro de seu tamanho. De acordo com Segundo Sajedul Islam, veterinário do governo para a região, a altura de Rani é consequência da endogamia – quando há muitos cruzamentos dentro de uma mesma raça – e é pouco provável que cresça.

Em entrevista à Reuters, Mohammad Mamun, criador de Rani, revela que tem um carinho diferente pelo animal que se diferencia dos outros. "Ela come menos do que as outras vacas, nunca dá problema e é muito especial para mim", disse o cuidador.

Veja a 'vaquinha'

