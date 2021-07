Falcão dilacera cobra enquanto é filmado por "The Rock"; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um falcão foi flagrado dilacerando uma cobra pelo ator Johnson Dwayne "The Rock" . Johnson foi surpreendido pela cena ao abrir a porta da cozinha, enquanto saia para ir à academia.

O vídeo foi publicado pelo ator nas redes sociais. Segundo ele, a ave havia cravado as garras no réptil. De acordo com Dwayne, após o falcão dominar o réptil, começou a devorá-lo pela cabeça até sua cauda.

The Rock ainda brincou com os seguidores dizendo que estava atrasado para seu treino. "Me desejem sorte, pois a situação poderia 'ficar feia' caso o predador alado e ele se enfrentassem".

Veja o vídeo

Falcão surpreende jogando cobra em churrasco de família

Um falcão caçava uma cobra em Melbourne, na Austrália, quando surpreendente ao capturar o réptil ele o joga em uma família que estava fazendo um churrasco.

A gravação se tornou viral alguns anos a traz e fez sucesso no YouTube. Não se sabe qual é a espécie da cobra e nem a veracidade do vídeo.

Falcões são aves pertencentes à família Falconidae da ordem Falconiformes, São aves de rapina de bico curto e curvado, porte pequeno a médio, adaptadas a voos e movimentos rápidos para captura de presas.

Encontrados quase no mundo inteiro, os falcões vivem em diversos ambientes, incluindo florestas, desertos, pastagens e até cidades. Eles têm garras afiadas e um pequeno bico curvo. Em geral, o bico tem um pequeno entalhe chamado dente. Essas características o ajudam a agarrar e a matar suas presas.

Veja o vídeo

