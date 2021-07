Turistas 'dão de cara' com sucuri gigante durante mergulho; veja vídeo

Turistas ficaram encantados com a beleza do animal | Foto: Divulgação

Turistas que faziam mergulho em um rio de água de cristalina em Jardim, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 238 quilômetros de Campo Grande, se depararam com uma sucuri gigante na última quinta-feira (17).

O guia de turismo local fez a imagem de uma distância segura tanto para os oito visitantes quanto para o animal. Segundo ele, a gravação foi feita com uma câmera específica para ser utilizada debaixo d'água.

Ainda de acordo com o guia, os turistas ficaram encantados com a beleza do animal. Os visitantes acompanharam todo o trajeto que a sucuri fez na água, antes dela desaparecer totalmente.

"Ninguém ficou com medo. Não se criou pânico, mesmo porque eles já estavam preparados para esse possível encontro, que deu certo. Por isso, todos puderam aproveitar e curtir o momento", disse o guia.



"Tivemos que montar um grupo, no WhatsApp para compartilhamos e eternizar esse momento incrível com todos que presenciaram esse espetáculo da natureza", finalizou.

Veja o vídeo

Gravação foi feita com uma câmera específica | Autor: Divulgação

Outro caso

Há duas semanas uma outra sucuri, de aproximadamente 2,5 metros, foi flagrada tomando sol dentro do lago de um hotel no Pantanal.

