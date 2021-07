Cobra gigante engole homem vivo; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Nesta semana, voltou a circular nas redes sociais o caso do agricultor Akbar Salubiro, de 25 anos, que foi atacado e devorado, ainda vivo, por uma píton de 7 metros, numa plantação de palma na região de Sulawesi, na Indonésia. O caso foi muito repercutido, recentemente, de acordo com a polícia daquele país.

Tudo começou com o desaparecimento repentino do homem, gerando desconfiança dos agricultores locais de que ele poderia ter sido morto pelo animal, que já havia sido visto na região.

A píton foi caçada e, ao encontrá-la, foi percebido que ela tinha uma grande protuberância. A cobra foi cortada e o corpo do agricultor estava , inteiro, no interior do réptil, de roupas e botas.

Ataque de cobras

A píton-reticulada e a sucuri dividem o título de maior cobra do mundo. Ambas, normalmente, enrolam-se nas vítimas, matando-as por sufocamento. Elas não mastigam a presa, mas as matam por constrição (esmagamento).

Casos de pítons-reticuladas engolindo homens adultos são raros. Acredita -se que o homem estava passando por um local de caça do animal.

